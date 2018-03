Zdjęcia martwej natury nie muszą być nudne

Fotograf Mauricio Alejo wykorzystuje przedmioty codziennego użytku do tworzenia w swoim mieszkaniu aranżacji, sprawiających wrażenie walczących z grawitacją. Praca w granicach swojej przestrzeni życiowej pozwoliła fotografowi na realizację pomysłów od razu w momencie ich powstawania, bez konieczności szukania idealnego tła dla tych spontanicznych kompozycji.

Nie zawsze podobały mi się mieszkania, w których żyłem, i nie zawsze podobało mi się to, w jaki sposób niektóre z miejsc sfotografowałem. Zdjęcia były przeważnie przypadkowe i nieciekawe. Doszedłem jednak do wniosku, że naturalnym powinno być fotografowanie tam, gdzie powstał pomysł. A poza tym, jeśli zacząłbym szukać idealnego miejsca do wykonania ujęcia, prawdopodobnie byłaby to nie kończąca się historia".