Zdjęcia morskich fal jakich jeszcze nie widzieliście

Dorastając w południowo-wschodniej Anglii Rachael Talibart każdego lata spędzała wakacje na żaglówce ojca, eksplorując wybrzeża Francji i Holandii. Choć te rodzinne podróże były zaplanowane jako wakacje, to nigdy nie dawały Rachael zbyt wiele radości - była "szokująco złym żeglarzem", i prawie zawsze zapadała na morską chorobę. Ponieważ jej objawy są silniejsze pod pokładem i w pomieszczeniach, większość czasu spędzała samotnie na decku, spoglądając na ocean. Prezentujemy najnowszy cykl zdjęć morskich fal Rachael Talibart.

"Spędziłam wieki, wpatrując się w fale" - wspomina. "I wyobrażałam sobie, że tworzą morskie istoty. Większość z Was zapewne pamięta tę zabawę z odgadywaniem kształtów obłoków, podczas wylegiwania się na trawie" – wspomina fotografka.

