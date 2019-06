Zdjęcia na portal randkowy – nowy rynek dla fotografów

Rynek usług świadczonych przez fotografów rozwija się nieustająco - nikogo już nie dziwią sesje z nocy poślubnej, z niszczenia sukni ślubnej, z porodu, czy opcja, która pojawiła się ostatnio, czyli możliwość wynajęcia fotografa na wakacje, aby wykonał porywające kadry na Instagrama. A ponieważ naszym zadaniem jest śledzenie wszystkich nowości na rynku, to donosimy o pojawieniu się nowego obszaru działalności dla fotografów portretowych: to zdjęcia na portal randkowy.



Świat idzie do przodu i nie ma co obrażać się na rzeczywistość. Poznawanie drugiej połówki przez Internet w codziennym zabieganym życiu staje się nie tylko coraz bardziej popularne, ale też jest efektywne. I tak jak portale randkowe stają się coraz bardziej konkurencyjne, tak samo trzeba umieć wyróżnić się na tle miliona innych ogłoszeń w portalu randkowym. Okazuje się bowiem, że kluczem stają się profesjonalne, wykonane przez fotografa portrety, oddające prawdziwy charakter osoby.

