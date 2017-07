Zdjęcia nagrodzone na Biennale Fotografii Górskiej

Wystawa "Góry x 19" przedstawia wybór zdjęć nagradzanych na Biennale Fotografii Górskiej w Jeleniej Górze. Jest to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce – istnieje nieprzerwanie od 1980 roku, a w 2016 odbyło się po raz dziewiętnasty.

"Pod wpływem artystycznych trendów lat 70. działacze Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego (Ryszard Brawański, Jan Kotlarski, Roman Hryciów) zorganizowali w 1980 roku I Ogólnopolskie Biennale Fotografii Górskiej. Od drugiej edycji organizatorem był już Wojewódzki Dom Kultury w Jeleniej Górze, a komisarzem – Jerzy Olek, który programował także kolejne, III Biennale. To Biennale miało charakter przełomowy, gdyż o ile na wcześniejszych dominowały tradycyjne formuły estetyczne, a II Biennale odbyło się w cieniu stanu wojennego – to w 1984 roku zostało ono zdominowane przez zwolenników programu "fotografii elementarnej", którzy pragnęli nadać tej dziedzinie nową jakość estetyczną i znaczeniową.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem