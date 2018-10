100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Nicholas Nixon – Siostry Brown

Podczas odwiedzin rodziny swojej żony fotograf Nicholas Nixon poprosił ukochaną i jej trzy siostry, aby ustawiły się do wspólnego portretu. W efekcie powstało zdjęcie przedstawiające je w naturalnych, swobodnych pozach. Zasadniczo, chociaż była to dobra fotografia, to nie wyróżniała się niczym szczególnym – ot trzy młode kobiety stojące blisko siebie i spoglądające wprost w obiektyw, pozujące na tle roślinności we własnym ogrodzie.

Tym co wyróżniło ten obraz na tle innych fotografii rodzinnych była niebywała konsekwencja autora. Opisywana fotografia powstała latem 1975 roku i zainicjowała serię ponad 40 zdjęć, które były rejestrowane co roku. Za każdym razem kobiety stały w tej samej kolejności. Dzięki temu powstała niesamowita realizacja, stanowiąca podróż przez czas.