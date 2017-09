Zdjęcia nie wiadomo po co zrobione

Wiele intrygujących obrazów, zdolnych wprowadzić ferment w definicjach sztuki powstało w wyniku pomyłki, przypadku lub „nieudolności” autora. Stają się one wzorcowym przyczynkiem dla ważnej i wciąż aktualnej dyskusji na temat oddziaływania obrazów.

Fotograficzne obrazy będące dziełem przypadku zyskują często walor nieprawdopodobieństwa, który wytrąca widza z poczucia wizualnego komfortu. W projekcie "Osobliwe" proponujemy nową i atrakcyjną dla widza formułę myślenia o fotografiach. Zamiast skupiać się na tradycyjnych już zagadnieniach preegzystencji zarejestrowanych ludzi, przedmiotów, miejsc i zdarzeń, chcemy zachęcić publiczność do zaangażowania wyobraźni i potraktowania prezentowanych na wystawie zdjęć jako nowych, otwartych, autonomicznych światów; czyli tak jak zwykle traktuje się obrazy plastyczne.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem