100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Oliver Meckes i Nicole Ottawa – Świecąca mysz

Kolejna fotografia prezentowana w cyklu 100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata wygląda jak spotkanie z istotą pochodzącą z obcej planety. W rzeczywistości prezentuje ona genetycznie zmodyfikowaną, czterodniową mysz. Przygląda się jej naukowiec Jürgen Bachl, który był jedną z odpowiedzialną za badania osób.

Taki nietypowy okaz gryzonia urodził się wskutek wstrzyknięcia zapłodnionemu jaju myszy genu meduzy głębinowej odpowiedzialnego za powstawania białek fluorescencyjnych (GFP). Gen ten spowodował rozprzestrzenienie się białka we wszystkich komórkach i tkankach zarodka, co pozwoliło jej ciału świecić. Celem eksperymentu było badanie różnicowania się komórek i powstawania nowotworów.

