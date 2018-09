Zrób to sam – uniwersalny peryskop do fotografii podwodnej za niecałe 40 złotych

Jeżeli chcesz robić zdjęcia pod wodą, ale jednocześnie budżet nie pozwala na zakup drogiej obudowy (lub po prostu nie chcesz na to przeznaczać pieniędzy), to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Wystarczy kawałek rury PVC , lustro i szyba, aby stworzyć peryskop, umożliwiający zajrzenie przez obiektyw pod powierzchnię wody. Całkowity koszt takiego rozwiązania to niecałe 40 złotych.

Rób z łatwością zdjęcia pod wodą Pomysł został zaprezentowany na kanale YouTube zatytułowanym I did a thing. Autor pokazuje w nim, jak zbudował peryskop, a także jak oprzyrządowanie sprawdza się w praktyce. Wykorzystał do tego kawałek rurki PVC (wraz z kolankiem), lusterko ustawione pod kątem 45 stopni i szybę blokującą wodę. Ten ostatni element pozyskał z ramki do zdjęć, gdyż jak pokazuje na wideo, przecinanie gotowej szyby zakończyło się niepowodzeniem i popękaniem szkła. Do tego potrzebna była również żywica epoksydowa, silikon i klej do PCV. Wszystkie elementy są z łatwością dostępne w sklepie budowlanym. Rezultat jest bardzo dobry i jak przyznał autor, zaskoczył nawet jego.