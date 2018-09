Jeden z najsłynniejszych fotografów na świecie pokazuje zdjęcia przed i po obróbce

Profil na Instagramie Brandona Woelfela obserwuje ponad 2,4 miliona użytkowników. Fotograf ten zyskał sławę dzięki charakterystycznym, świetnym technicznie portretom. Siłą jego zdjęć jest jednak nie tylko opanowanie aparatu i umiejętna praca ze światłem, ale również specyficzna obróbka w cyfrowej ciemni. W cyklu udostępnionym na jego stronie zatytułowanym Before&After (Przed i po) fotograf prezentuje nieedytowane zdjęcia i te poddane obróbce.

Charakterystycznymi elementami zdjęć Brandona Woelfela jest ich kolorystyka, nastrojowe oświetlenie (znakiem rozpoznawczym stało się korzystanie z miejskich neonów), plastyczny bokeh, swobodne pozy modeli, bliki czy refleksy. To co pierwsze rzuca się w oczy przyglądając się zdjęciom źródłowym, to niedoświetlanie obrazów i pozostawanie z ekspozycją po lewej stronie histogramu. Jego zdjęcia powstają o świcie lub o zmroku , a także na umiarkowanie oświetlonych ulicach lub w pomieszczeniach. Autor korzysta ze światła zastanego, stąd w przypadku fotografowania przy małej ilości światła stosuje wysokie wartości ISO. Szumy pojawiające się na zdjęciach wpisują się w jego styl, jednakże nie doprowadza on do ich znacznego wpływu na obraz, balansując pomiędzy uznaniem ich za mankament fotografii a środek stylistyczny. Zadanie to ułatwia fakt, że fotografie publikowane są w małych rozmiarach na Instagramie, niemniej konieczne jest stosowanie aparatu o bardzo dobrej, pełnoklatkowej matrycy, aby uniknąć zniekształceń obrazu i pogorszenia kolorystyki charakterystycznej dla wysokich czułości ISO oraz móc swobodnie operować ekspozycją.