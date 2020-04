Zdjęcia Japonii przed i po obróbce w Lightroomie

Obróbka zdjęć to złożona, kreatywna operacja, która może zupełnie odmienić postrzeganie zdjęcia - Dobra, świadoma edycja może przenieść fotografię na zupełnie inny poziom i aby udowodnić tę tezę, Adobe i Japońska Narodowa Organizacja Turystyki (JNTO) połączyły siły, organizując nietypowy konkurs fotograficzny Explore Japan Lightroom Contest. Uczestnicy zostali poproszeni o ponowne obrobienie zdjęć znanych instagramerów lub przysłanie własnych propozycji.



To co wyróżnia jednak tę imprezę szczególnie to fakt, że daje możliwość spojrzenia na zdjęcia przed i po edycji. Uczestnicy stosowali różne techniki i metody mogące wpłynąć na poprawienie obrazów - eliminowali rozpraszające uwagę detale, dostosowywali kolorystykę czy nawet całkowicie przekształcali światła i cienie. Dzięki tym zabiegom możliwa była całkowita zmiana percepcji danej sceny.

Adobe i JNTO nawiązała w ramach tego konkursu fotograficznego współpracę z najbardziej znanymi fotografami na Instagramie. Zaproszeni zostali Emilie Ristevski, Jason Charles Hill, Callum Snape, Jordan Hammond i Demas Rusli. Każdy z zawodowców udostępnił swoją fotografię z Japoniii, która następnie została przekazana osobom chcącym zmierzyć się w konkursie. Uczestnicy mieli za zadanie od nowa zinterpretować fotografię za pomocą obróbki w cyfrowej ciemni.

Do zabawy zgłoszono około 2500 prac. Wszystkie dają ciekawy obraz tego, jakie możliwości daje obróbka fotografii. Oczywiście część może budzić kontrowersje, jako zbyt daleko posuniętą ingerencję, zahaczającą o kicz, ale ogólnie rzecz biorąc jest to świetna lekcja tego, co można uzyskać poprzez sprawną pracę w oprogramowaniu. Konkurs udowadnia, iż cyfrowa ciemnia jest po prostu kolejnym narzędziem w rękach fotografa, które może zarówno pomóc w wydobyciu jego wizji, jak i przeszkodzić.

Więcej zdjęć przed i po z Japonii znajdziesz na konkursowym profilu na Instagramie.

Zdjęcia przed i po - oryginalny konkurs Adobe i Japońskiej Narodowej Organizacji Turystyki

Zdjęcia przed i po przygotowane przez zawodowców: