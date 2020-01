Zdjęcia przed i po obróbce w Photoshopie - efekty pracy pomysłowego fotografa

Fotograf Kevin Carden przekształca sceny z codziennego życia w niezwykłe opowieści - Dzięki połączeniu umiejętności fotograficznych i kreowania obrazów w Photoshopie, kompiluje bardzo ciekawe prace, wykorzystujące różne ciekawe pomysły.



Kevin Carden chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat pracy w Photoshopie. Na jego koncie na Instagramie - które cieszy się sporą popularnością - można oglądać zdjęcia przed i po obróbce w programie graficznym. To świetna sposobność do podejrzenia jego warsztatu, a także inspiracja, jak za pomocą łatwo dostępnych środków tworzyć wyjątkowe obrazy. Na swojej stronie oferuje także samouczki, pozwalające opanować narzędzia wykorzystywane w Photoshopie.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem