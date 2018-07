Gabi Stickler udziela praktycznych wskazówek, jak wykonywać rewelacyjne zdjęcia psów

Chcąc wykonać udane zdjęcie naszego ulubieńca musimy się do tego odpowiednio i z pewnym wyprzedzeniem przygotować. Okazja do wykonania udanego zdjęcia zwierzęcia trzymanego w domu może nadarzyć się praktycznie zawsze. Z reguły fotografując naszego pupila znamy już jego zwyczaje i wiemy, czego należy się po nim spodziewać. Zdjęcia psów autorstwa niemieckiej fotografki Gabi Stickler to przykład znakomitego uchwycenia charakteru czworonogów.

Fotografując zwierzęta domowe konieczne jest zapanowanie nad kilkoma elementami, nad którymi możemy mieć mniejszą lub większą kontrolę. Są nimi tło i oświetlenie. Niektóre zwierzaki można (a nawet warto) fotografować w plenerze przy świetle naturalnym, inne natomiast uwieczniać będziemy w domu i w takiej sytuacji często będziemy posiłkować się światłem sztucznym. Lampa błyskowa powinna być stosowana ostrożnie i tylko wówczas, gdy jest to naprawdę niezbędne – jest tak głównie z powodu trudności, jakie fotograf–amator musi pokonać chcąc uzyskać z jej pomocą naturalnie wyglądający obraz (ponownie emitowanie błysku na wprost wzdłuż osi optycznej obiektywu jest jednym z najgorszych pomysłów, na jakie możemy wpaść). W przypadku psów, kotów, gryzoni (zwłaszcza nocnych) oraz zwierząt futerkowych przystosowanych do dobrego widzenia w ciemnościach niebagatelny staje się też wpływ, jaki silny błysk światła (często z dość bliskiej odległości) ma na zdrowie i samopoczucie zwierzaka.