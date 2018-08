The Dog Show: Sezon 2 – druga część fotografii psich indywidualności

Nie cały rok temu prezentowaliśmy na łamach ŚwiatObrazu.pl przeuroczą sesję psich osobowości zatytułowaną The Dog Show autorstwa Aleksandra Khokhlova i Weroniki Ershovej. Duet powraca z kolejną odsłoną fantastycznych zdjęć psów, które pokazują różnorodność czworonogów.

Oficjalna nazwa nowego cyklu brzmi The Dog Show: Season 2 i podobnie jak pierwsza część odkrywa przed widzami mnogość różnych psi osobowości. Swoją indywidualność zwierzaki manifestują za pomocą póz, spojrzeń pełnych błysku i zabawnych min. Wśród pozujących psów można znaleźć bardzo otwartych modeli, ale również te nieco bardziej nieśmiałych. Wszyscy jednak wzbudzają uśmiech na twarzy i zarażają entuzjazmem.

