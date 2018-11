7 pięknych, zwycięskich zdjęć ptaków konkursu Bird Photographer of the Year 2018

Już po raz czwarty konkurs Bird Photographer of the Year zgromadził piękne zdjęcia ptaków, które ukazują ich finezję i różnorodność. Zgłoszenia napłynęły z ponad 60 krajów. Zainteresowanie konkursem i fotografowaniem ptaków rośnie z roku na rok, dostarczając wiele przyjemności z obcowania zarówno z tymi wyjątkowymi stworzeniami, jak i z fotografiami.

Konkurs jest adresowany do wszystkich entuzjastów ptaków. Mogą wziąć w nim udział profesjonaliści i amatorzy, posiadacze zaawansowanych zestawów fotograficznych lub jedynie urządzeń mobilnych. Eksperci wchodzący w skład jury oceniają wszystkie prace niezależnie od tego czym zostały zrobione i przez kogo. Liczy się przede wszystkim umiejętność wykonania pięknych zdjęć ptaków.

