Fotokarmnik - zobacz kolekcję świetnych ptasich portretów

Zafascynowana różnorodnością ptaków, które często odwiedzają jej ogródek fotografka Lisa o pseudonimie Ostdrossel stworzyła domowej roboty foto budkę w karmniku. Aparat umieściła w pudełku zabezpieczającym go przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tak aby móc podglądać gości karmnika przez cały czas. Jednocześnie dzięki temu nie płoszyła ptasich przybyszów, co pozwoliło na stworzenie wyjątkowej serii portretów.



"Zawsze fascynowały mnie ptaki, ale stało się to prawdziwym hobby dopiero po przeprowadzce do USA" zdradza Lisa, która pochodzi z Niemiec. Wszystkie ptaki wydawały jej się w Ameryce jeszcze bardziej różnorodne i kolorowe. Początkowo zaczęła robić zdjęcia po to, aby swoimi obserwacjami podzielić się z bliskimi. Z czasem jednak ta pasja wciągnęła ją na całego.