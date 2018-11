100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Robert Wiles – Najpiękniejsze samobójstwo w historii

„Najpiękniejsze samobójstwo” zdaje się być oksymoronem, ale taki właśnie przydomek zyskało zdjęcie wykonane 1 maja 1947 roku przez studenta fotografii Roberta Wilesa. Fotografia przedstawia młodą dziewczyną, zaledwie 23-letnią Evelyn McHale, która po wyskoczeniu z 86 piętra Empire State Building wylądowała na dachu limuzyny należącej do ONZ. Obraz trafił do magazynu Life, gdzie zajął całą stronę. Stał się trwałym elementem kultury wizualnej i inspiracją dla innych artystów, w tym Andy'ego Warhala, który w 1962 roku wykorzystał tę fotografię do stworzenia pracy zatytułowanej Suicide (Fallen Body).

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie