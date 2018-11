Dziwne zdjęcia rodzinne – jak unikać wpadek podczas fotografowania bliskich

Mówi się, że z rodziną wychodzi się najlepiej na zdjęciach. Jednakże jak pokazują częste doświadczenia, także i to może przychodzić z trudnością. Zebrane w tym artykule fotografie pokazują, ile elementów może nie zagrać, co sprawia, że w efekcie powstają „trudne dla oka”, dosyć dziwne zdjęcia rodzinne. Obejrzyj tę galerię, aby móc wystrzegać się tych błędów i podczas kolejnego rodzinnego spotkania, wykonać perfekcyjne ujęcia zamiast śmiesznych zdjęć.

Śmieszne zdjęcia rodzinne - wiele z nich to prawdziwa wpadka

Trzeba przyznać, że niektóre dostępne w sieci zdjęcia rodzinne są nie do uratowania. Czasami poszczególni krewni są w stanie zaskoczyć swoją kreatywnością – i ujmując to w nad wyraz delikatny sposób – wprowadzić w zakłopotanie. Niemniej niektóre obrazy mogą stanowić dobrą lekcję. Czasami lepiej uczyć się na cudzych błędach niż na swoich. Poniższe przykłady i rady nie gwarantują uzyskania zdjęć, które zachwycą widzów, ale przynajmniej dzięki nim staną się poprawne na tyle, że nie będą odstraszały. Jednocześnie trzeba przyznać, że niektóre obrazy są skazane na porażkę, stanowiąc przy tym bardzo przejaskrawiony przykład błędów fotograficznych.

Jak wykonać udane zdjęcia rodzinne?

Dbałość o poprawność techniczną

Chociaż często zdarza się, że zdjęcia rodzinne wykonywane są z pośpiechem i spontanicznie (krewni się spieszą, marudzą podczas wykonywania fotografii itp.), to warto i tak zawsze postarać się o dopilnowanie warsztatu. Nawet jeżeli zdjęcia mają jedynie ambicje, by trafić do rodzinnego albumu i nie predestynują do miana dzieł sztuki, to i tak należy im się spełnienie podstawowych standardów technicznych, które pomogą uniknąć wpadki. W przeciwnym zamiast miłych pamiątek powstają potworki z koszmarnych snów.

Powyższy przykład fotografii pokazuje, jak nie zadbanie o kilka podstawowych elementów potrafi zepsuć zdjęcie. Użycie agresywnej, wbudowanej lampy błyskowej i krótka ogniskowa spowodowały odpowiednie spłaszczenie oświetlenia i zniekształcenie proporcji twarzy. Dodatkowo aparat znajduje się zbyt blisko modeli. Światło lampy odbija się w lustrze, co również jest częstym błędem, nie tak trudnym do uniknięcia, gdyż taki refleks jest widoczny także na błyszczących meblach, w witrynach czy oknach, czyli elementach wielokrotnie obecnych w miejscach rodzinnych spotkań. Kwestię doboru scenerii i przyjęcia min pozostawmy na boku.

Kolejny przykład mógłby być całkiem zabawny, szkoda że nie zostało ponownie dopilnowane kilka detali. Przede wszystkim kadr jest krzywy i niedbały. Dodatkowo została użyta lampa wbudowana w aparat, która jednocześnie nie doświetliła modeli znajdujących się na samym szczycie schodów, prześwietlając przy tym lewą część kadru (kolumnę kończącą balustradę schodów). Warto unikać również elementów wchodzących w kadr, takich jak widoczny po prawej stronie liść.

Tutaj ujawniła się kolejna niedbałość, polegająca na wielokrotnym niedopilnowaniu wystających koszul, podwiniętych sukienek itp. Oczywiście czasami przesadne poprawianie swojego wyglądu może zniszczyć spontaniczność, ale jednak częściej warto zwrócić na to uwagę. Powyższe zdjęcie mogłoby pokazywać swobodną relację członków rodziny, jednakże zapamiętane zostają przede wszystkim dwie rzeczy – odsłonięty brzuch i głowa chłopca umiejscowiona w dosyć niefartownym miejscu. Dbałość o kompozycje i przewidzenie takich "ośmieszających" zestawień to kolejny klucz do sukcesu w fotografii rodzinnej.

Reklama

Adobe Lightroom - nowy e-kurs

Dowiesz się, jak szybko i efektywnie korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia. Dołącz do Uczestników

Fotograficzne horror vacui

W sztuce horror vacui przejawia się tworzeniem dzieł, które stronią od pozostawiania pustych obszarów zamalowywanej powierzchni. Sformułowanie to wzięło się z łaciny i oznacza "lęk przed pustką". Potocznie można to odnieść do prób usilnego zapełniania przestrzeni – czy to trójwymiarowej czy dwuwymiarowej obrazów. Chociaż w sztuce horror vacui wielokrotnie związane jest z pięknymi dziełami sztuki, chęć maksymalnego wypełniania kadru w fotografii rodzinnej może prowadzić do kolejnych wpadek. Ta cecha przejawia się także "wizualnym gadulstwem" obecnym w albumach rodzinnych. Duża liczba niewyselekcjonowanych fotografii, upchanych często na powierzchni kart albumów tak, że powstają bardzo małe formaty, przegrywa z wykorzystaniem jednej, bardzo celnej fotografii. Prowadzi to do powstawania nudnych, przegadanych i mało czytelnych zbiorów.

Powyższy fotomontaż jest przykładem takiego "nadbudowania" obrazu. Oczywiście można by dyskutować jeszcze na temat póz modeli, wyrazów twarzy czy dobranego oświetlenia, jednakże to co przede wszystkim dyskredytuje tę fotografię w oczach odbiorcy jest przesyt zebranych na nim elementów.

Fotomontaże

W przypadku wklejania rodziny na inne tło trzeba zadbać o odpowiednie ich wycięcie tak, aby nie zapomnieć o czyjejś nodze czy ręce. W przeciwnym razie raczej trudno wróżyć sukces. Problemem jest także zbyt mało drobiazgowe podejście do wycinania elementów, co skutkuje tym, że błędy w fotomontażu górują nad pomysłem. Poniższy przykład może być nieudany z wielu innych powodów, a jego akceptacja zależeć od gustu, jednakże jedną z rzeczy, którą z pewnością należałoby poprawić jest niedbałe wycięcie modeli z pierwotnego planu zdjęciowego.

Takie wtapianie elementów postrzegane jest obecnie jako kicz. Trudno się z tym nie zgodzić. Jednakże czasami jest to dobre rozwiązanie, gdy brakuje umiejętności w montowaniu elementów, a konieczne jest zastosowanie takich połączeń. Powyższe fotografie zawierają także szereg innych błędów, takich jak np. refleks w okularach jednego z modeli, nieprzyjemne oświetlenie itp.

Nic na siłę

Członkowie rodziny czasami wymagają zachęcenia ich do wspólnych fotografii. Niestety często nie przynosi to specjalnie dobrych efektów, a tacy przymuszeni modele mogą wręcz popsuć zdjęcie. Cóż czasami warto odpuścić i wykonać zdjęcia rodzinne bez danego wujka, cioci czy rodzica. Warto po kilku naświetleniach spróbować wystosować ponowne zaproszenie – dobra zabawa pozostałych członków rodziny może ośmielić taką stroniącą od zdjęć osobę.

Powyższe fotografie pokazują, że czasami lepiej znaleźć inny moment na wykonanie fotografii rodzinnej.

Niedecydujący moment

Wybór odpowiedniego momentu naciśnięcia spustu migawki to kolejny klucz do sukcesu. Czasami jest to nieco utrudnione, gdyż fotograf sam chce być jednym z pozujących do zdjęcia. W takiej sytuacji lepiej wykonać kilka ekspozycji, np. w trybie seryjnym, aby móc wybrać najlepsze ujęcie, na którym nikt nie ma dziwnej miny lub stoi tyłem. Czasami można spróbować połączyć kilka zdjęć w jedno, aby wykorzystać "najlepsze uśmiechy". Poniższe śmieszne zdjęcia pokazują, co dzieje się, gdy nie wybierze się "decydującego momentu". Nie warto jednak przesadzać w drugą stronę i zbytnio strofować modeli – z pewnością zniszczy to spontaniczność i dobrą zabawę przed obiektywem. Czasami pozornie nieudane zdjęcie, a więc takie w którym ktoś się śmieje i zmrużył oczy a inna osoba dopiero biegnie do grupy, aby się z nią ustawić, może być lepsze niż poprawna fotografia, na której wszyscy spoglądają prosto w obiektyw.

Wybór decydującego momentu jest tak samo ważny w fotografii rodzinnej, jak i w pozostałych jej gatunkach. Czasami naciśnięcie spustu migawki w niewłaściwym momencie może przynieść zaskakujące efekty i prowadzić do wpadki. Pytanie tylko czy o to właśnie chodziło autorom zdjęć i modelom?

Wokół tematu:

Zbliżające się święta to tradycyjny czas spotkań w gronie rodzinnym. Niewiele jest okresów w roku, które tak zbliżają do siebie wszystkich członków rodziny – nawet jeżeli towarzyszą temu pośpiech, korki uliczne i masa pracy. Ostatecznie przecież wszyscy ... więcej

Dzieci uwielbiają biegać, skakać, wygłupiać się - nie znają takich pojęć jak samokontrola, są szczere i autentyczne, a ich wyobraźnia nie zna granic. Fotografia daje możliwość uchwycenia i zachowania tych przemijających i ulotnych chwil dzieciństwa na zawsze.... więcej

Podczas odwiedzin rodziny swojej żony fotograf Nicholas Nixon poprosił ukochaną i jej trzy siostry, aby ustawiły się do wspólnego portretu. W efekcie powstało zdjęcie przedstawiające je w naturalnych, swobodnych pozach. Zasadniczo, chociaż była to dobra fotogr... więcej