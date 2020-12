Fotograf podróżuje po Europie, aby uchwycić stada szpaków

Duński fotograf Søren Solkær jest prawdopodobnie najbardziej znany ze swoich portretów muzyków - Wśród osób, które stawały przed jego obiektywem znalazły się takie sławy jak Björk, U2 czy The White Stripes; Jednakże tym razem warto opowiedzieć o jego twórczości z zupełnie innego powodu. Otóż od 2017 roku fotograf ten śledzi chmary szpaków, które tworzą na niebie fantastyczne kształty.



Zjawisko, które ma miejsce dwa razy do roku podczas migracji szpaków stało się pasją Sørena Solkæra. Od 2017 roku podróżuje po całej Europie - od Danii po Niemcy, Hiszpanię i Włochy - aby dokumentować niesamowite kształty, jakie tworzą na niebie stada tych ptaków. "Fascynuje mnie głównie wizualność stad szpaków, które latają razem jakby były jednym, wielkim superogranizmem" zdradza fotograf.

Równie fascynującą dla autora prezentowanych zdjęć jest zdolność szpaków do ścisłej i zgodnej współpracy na rzecz stada. "Zaobserwowałem ich niesamowitą zdolność do nawigacji z dużą prędkością i zwinnością w sytuacjach wielkiego niebezpieczeństwa i to nawet bez dotykania się nawzajem, mimo że latają bardzo blisko siebie" opowiada Søren Solkær, dodając, że szpaki "są w stanie odwrócić się do drapieżników plecami tak, aby cała chmara stała się czarna, starszą tym samy i dezorientując wrogów".

Zdjęcia szpaków autorstwa Sørena Solkæra ukazują ich niesamowitą umiejętność tworzenia kształtów. Chociaż formy, które przyjmują stada są przypadkowe, to obserwatorzy mogą bawić się w odgadywanie ich widocznych w nich kształtów (tak samo jak w przypadku obserwowania chmur). Søren Solkær zebrał swoje najlepsze zdjęcia szpaków albumie zatytułowanym Czarne Słońce (Black Sun). Publikacja zabiera 120 wyselekcjonowanych ujęć, które pokazują, że natura jest najlepszą performerką, a fotografowie mogą ją w znakomity sposób szkicować swoimi aparatami.

Więcej informacji na temat albumu Czarne Słońce można znaleźć na jego oficjalnej stronie internetowej. Tam też można nabyć publikację, której cena wynosi około 300 złotych (499 DKK).

Czarne Słońce - zdumiewające zdjęcia szpaków