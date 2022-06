Ostatnie chwile przed zaginięciem - zdjęcia z Panamy

W 2014 roku Kris Kremera i Lisanne Froon - obydwie kobiety pochodzące z Holandii - podróżowały i odkrywały Panamę w Ameryce Środkowej - 1 kwietnia 21-latka i 22-latka wybrały się na wędrówkę po malowniczych lasach wokół wulkanu Baru w Boquete, nigdy więcej ich nie widziano. Przy okazji odkrywania tajemnicy ich zaginięcia natknięto się na niepokojące zdjęcia.



Zdjęcia, które pozostawiają więcej pytań niż odpowiedzi

Po tym jak 2 kwietnia wszczęto alarm, wysłano grupę poszukiwawczą, tak aby odnaleźć kobiety. Nic jednak nie udało się odkryć, aż do czasu, gdy dziesięć tygodniu później mieszkająca w tamtych okolicach kobieta natknęła się na niebieski plecak należący do Froon. Natychmiast przekazała go władzom.