Zdjęcia wiosny - kilka pomysłów na fotograficzne przywitanie wiosny

Nie tylko w przyrodzie wiosna wyzwala nową energię – to także świetna pora, aby zintensyfikować działania związane z fotografią i wykonać zdjęcia wiosny. Wydłużający się dzień, coraz wyższe temperatury czy feeria barw to tylko niektóre z jej zachęcających elementów. Chociaż z pewnością nie od razu zima ustąpi jej miejsca, to już teraz warto wyglądać pierwszych oznak nowej pory roku. W poniższym artykule znajdziesz kilka inspirujących pomysłów na fotograficzne przywitanie wiosny.

Uchwyć naturalny rytm – sfotografuj budzącą się do życia na wiosnę przyrodę Niebawem krajobraz zmieni się za sprawą pojawiających się na gałęziach pąków, która zazielenią korony drzew i krzewy. Warto więc spróbować uchwycić przebieg tego procesu i dołączyć do poerfolio zdjęcia wiosny. Spróbuj przez jakiś czas fotografować z jednego punktu np. ogród lub park. Niekoniecznie musi to być długi okres, gdyż wyższe temperatury powodują błyskawiczną reakcję przyrody, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować fotografować do kolejnej wiosny. Pojawiające się na drzewach pąki to sygnał zbliżających się w naturze zmian. Istotne jest to, aby fotografować zawsze z tego samego miejsca, z identycznie umiejscowionym aparatem. Narzuca to wymóg korzystania ze statywu (przydatne są także mini statywy) lub położenia aparatu na postumencie, którego rolę może pełnić np. parapet okna. Niezbędne jest zapamiętanie tej konfiguracji, aby móc powtarzać ujęcia bez zbędnych przesunięć, które spowodują z czasem znaczne różnice w poszczególnych obrazach. Dobrze jest też fotografować o takiej samej porze – jej wybór uzależniony jest od rozkładu zajęć w poszczególnych dniach, stąd trzeba ją wybrać indywidualnie. Może to być np. każdy poranek lub moment powrotu z pracy. Pamiętaj, aby nie wywierać na sobie zbyt dużej presji. Jeśli zdarzy się przegapić zdjęcie, zmienić położenie aparatu lub porę dnia, to i tak końcowy materiał może być bardzo ciekawy. Najważniejsze jest wyczulenie się na subtelne zmiany natury, które na co dzień zdarza się przegapiać, a ujawniają się dopiero na fotografiach.