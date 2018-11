100 najbardziej zaskakujących zdjęć świata: Yasuyoshi Chiba – Tsunami

Dnia 11 marca 2011 roku w odległości 70 km od wybrzeża Tohoku w północno-wschodniej Japonii nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera. Spowodowało ono ogromne straty – wywołana przez nie fala tsunami wdarła się na ląd, powodując zniszczenia na obszarze 500 km2. Doszło także do katastrofy w elektrowni jądrowej w Fukushimie, co spowodowało zanieczyszczenie środowiska. W wyniku następstw trzęsienia ziemi życie straciło 15 893 osób, a 550 000 mieszkańców zostało bez dachu nad głową. Ogrom zniszczeń rejestrował Yasuyoshi Chiba.

Fotoreporter wykonał cykl fotografii pokazujących zrujnowany krajobraz miast i miasteczek. Na jego fotografiach widać również ludzi opłakujących swoich bliskich, próbujących uratować spod gruzów resztki dobytku, oglądających z sentymentem miejsca, które do niedawna były ich domem i małą ojczyzną. W serii zdjęć widać również kłębowisko gruzów i poniszczonych elementów infrastruktury oraz rzeczy mieszkańców.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem