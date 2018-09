Zdjęcia z duszą. Jak zostać fotografem z wizją

Mam 20 aparatów fotograficznych w moim biurze (...). Rocznie robię jakieś 100 tysięcy zdjęć. Jeśli wierzyć internetowym statystykom, w 2014 roku publikowaliśmy w serwisach społecznościowych, takich jak Instagram i Facebook, 1,8 miliarda zdjęć dziennie. Daje to 657 miliardów zdjęć rocznie wykonanych przez równie imponującą liczbę aparatów fotograficznych. To mi mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest ogromne zapotrzebowanie na robienie zdjęć i na dzielenie się nimi. Po drugie zaś, że umiejętność obsługi skomplikowanego aparatu fotograficznego nie stanowi już przeszkody w tworzeniu tych zdjęć. Spośród tych stu tysięcy fotografii, które rocznie wykonuję, jedynie ułamek jest na satysfakcjonującym mnie poziomie. Reszta jest zbyt słaba. W większości przypadków wady tych słabszych zdjęć nie polegają na nieostrości albo złej ekspozycji — z wieloma technicznymi aspektami pracy aparaty fotograficzne radzą sobie lepiej ode mnie. Słabość tych zdjęć polega na braku duszy.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem