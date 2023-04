Zdjęcia z epoki wiktoriańskiej, pokazują, że elektryczne auta były już dawno modne

Pojazdy elektryczne wydają się nowym wynalazkiem, ale te fascynujące zdjęcia sprzed ponad 100 lat pokazują, że takie maszyny istniały na długo przed Elonem Muskiem i Teslą.







W rzeczywistości to słynny wynalazca żarówki Thomas Edison opatentował "samochód elektryczny" już w 1912 roku. Jednak samochód ten nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Pojazd Edisona nie był pierwszą próbą stworzenia auta elektrycznego – pierwszy pełnowymiarowy model elektryczny powstał 200 lat temu w 1832 roku. Szkocki wynalazca Robert Anderson stworzył wózek z napędem elektrycznym, po którym w 1837 roku kowal z Vermont Thomas Davenport zaprezentował pierwszą napędzaną silnikiem elektrycznym lokomotywę.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem