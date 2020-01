Zdjęcia z lotu ptaka, na których rzeki Islandii wyglądają niczym akwarele

Fotograf Gábor Nagy uwielbia odkrywać piękne miejsca, w które obfituje Ziemia - Nic więc dziwnego, że zwrócił uwagę na krajobraz Islandii, który zapewnia nieskończone możliwości twórczego wyrazu. Tym razem autor postanowił wykonać zdjęcia z lotu ptaka, ukazując rzeki Islandii, które na jego fotografiach wyglądają jak abstrakcyjne malowidła wykonane akwarelami.



Gábor Nagy stawia sobie za cel odwiedzenie malowniczych krajobrazów Islandii w różnych porach roku. Wyzwanie to stało się dla niego swoistą grą, a zmienne warunki pogodowe stanowią dla niego wyzwanie, z którym z chęcią się mierzy. Efektem jego starań są piękne zdjęcia powietrzne krajobrazów.

Uzyskane przez Gábora Nagy’ego kadry nie są przypadkowe. Przed wyjazdem starannie przygotowuje się do realizacji zaplanowanych ujęć. "Przed wyjazdem spędzam wiele czasu na Google Earth badając odwiedzane miejsce z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych" - zdradza fotograf. Następnie notuje interesujące go miejsca i odwiedza z aparatem.

