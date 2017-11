Zdjęcia z marszu narodowców autorstwa Chrisa Niedenthala zostały zablokowane przez Facebooka

Zdjęcia wykonane podczas marszu narodowców odbywającego się 11 listopada w Warszawie, autorstwa Chrisa Niedenthala, jednego z najbardziej uznanych w Polsce fotoreporterów i twórcy ikonicznych fotografii, takich jak np. Czas Apokalipsy, zostały usunięte z Facebooka. Ponadto cały profil fotografa został na jakiś czas zablokowany. Ostatecznie serwis społecznościowy przeprosił za zaistniałą sytuację.

Całe zajście rozpoczęło się od udostępnienia przez Chrisa Niedenthala swojej relacji z marszu narodowców. Fotografie zostały usunięte, a autor otrzymał wiadomość, że jego zachowanie na portalu było niezgodne z obowiązującymi na nim normami. W komunikacie znalazła się informacja, że jeżeli się z tym nie zgadza, może napisać wiadomość. Chris Niedenthal wyjaśnił w swojej wiadomości, że nie propaguje niedozwolonych treści, a jedynie je dokumentuje, tym samym zwracając uwagę na problem używania przez nacjonalistów zakazanych haseł, a dodatkowo zażądał przeprosin. Nie czekając na odpowiedź, ponownie udostępnił zdjęcia, po czym okazało się, że Facebook zablokował mu dostęp do serwisu na 24 godziny.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem