Zdjęcia z sondy Juno posłużyły do renderowania 3D chmur Jowisza

Dane zgromadzone przez sondę Juno należącą do NASA posłużyły do stworzenie mapy 3D chmur Jowisza - Zazwyczaj ten gazowy gigant jawi nam się jako płaska sfera chmur, jednakże naukowcy chcieli dowiedzieć się, jak wyglądają słynne szalejące na tej planecie burze. W tym celu przefiltrowano dane zgromadzone przez kamerę JunoCam i opracowano rendery 3D.



W oparciu o zdjęcia udało się stworzyć filmy, która zabierają widzów w wirtualny lot nad chmurami Jowisza. Chmury gazowego giganta wydają się być rzeczywiście trójwymiarowe i zwiększa to wyobrażenie na temat tego, jak w rzeczywistości mogą wyglądać burze na tej planecie. Podobnie jak na Ziemi chmury planety są nie tylko płaskimi fakturami, ale trójwymiarowymi obiektami o różnej wysokości.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem