Zdjęcia z telefonu jak z lustrzanki Telefony z najlepszymi aparatami

Jednym z podstawowych podzespołów smartfona jest aparat fotograficzny. Dawniej ciekawy, choć niegwarantujący zbyt dużej jakości dodatek, dziś nierzadko jest podstawowym kryterium wyboru urządzenia. Producenci sprzętu mobilnego przekonują, że ich flagowe modele dają możliwość wykonywania zdjęć o jakości podobnej do lustrzanek. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdź aktualne propozycje topowych marek na rynku.

Apple iPhone 11

We wszelkich rankingach smartfonów siłą rzeczy pojawiają się kolejne modele sygnowane słynnym logo z nadgryzionym jabłkiem. W przypadku najnowszych telefonów iPhone 11 i iPhone 11 Pro zastosowano takie technologie jak:

funkcja QuickTake do nagrywania krótkich filmów w aplikacji do zdjęć,

interfejs pokazujący, co znajduje się poza kadrem – przydatne przy korzystaniu z obiektywu szerokokątnego i ultraszerokokątnego,

automatyczny tryb nocny przy słabym oświetleniu,

unowocześniony tryb portretowy.

W swoim "flagowcu" Apple użył trzech aparatów z matrycami 12 MP. I choć analizując poszczególne parametry, można dojść do wniosku, że konkurencja oferuje znacznie sprawniejszy sprzęt do robienia zdjęć, to iPhone jest wskazywany jako najlepszy smartfon, który zastępuje lustrzankę, gwarantując wykonanie profesjonalnych, dobrze wyglądających fotografii w różnych okolicznościach.

Xiaomi Mi 10 Pro

Chiński producent jest znany z tego, że oferuje sprzęt w doskonałym stosunku jakości do ceny. Nawet słabsze, ekonomiczne i "średnie" modele wyróżniają się całkiem dobrymi aparatami.

Mi 10 Pro jest telefonem nie tylko bardzo wydajnym, ale również stworzonym do fotografowania. Główna matryca ma rozdzielczość aż 108 MP i została wyposażona w optyczną stabilizację obrazu. Pozostałe trzy aparaty to:

obiektyw szerokokątny z polem widzenia 120 stopni i rozdzielczością 20 MP,

peryskopowy teleobiektyw z 5-krotnym zbliżeniem optycznym i rozdzielczością 8 MP,

dodatkowy teleobiektyw dostosowany do portretów, którego rozdzielczość wynosi 12 MP.

Huawei P30 Pro

Zapewne kojarzysz, że twarzą producenta jest Robert Lewandowski, który w ramach współpracy z marką promował między innymi funkcje aparatu, wykonując i publikując zdjęcia z ulic Monachium. Nie bez powodu model P30 Pro cieszy się wielkim zainteresowaniem – atutem jest korzystna cena, niższa niż w przypadku iPhone 11 czy Xiaomi Mi 10 Pro.

Urządzenie również posiada cztery aparaty:

główną matrycę z optyczną stabilizacją obrazu i rozdzielczością 40 MP,

sensor ToF,

teleobiektyw f/2.2 z rozdzielczością 8 MP,

obiektyw szerokokątny f/2.2 z rozdzielczością 20 MP.

Najlepszych zdjęć nie warto trzymać dla siebie, tylko pochwalić się nimi w mediach społecznościowych lub przesłać znajomym.

Samsung Galaxy Note 10+

W naszym zestawieniu nie sposób zmieścić wszystkich atrakcyjnych telefonów wyposażonych w doskonałe aparaty. W szerszym rankingu musiałoby się znaleźć miejsce chociażby dla modeli Honor 20 Pro czy Google Pixel 4. Warto jednak wspomnieć o Galaxy Note 10+. Samsung też odnosi się do trendu 4 tylnych aparatów, proponując użytkownikom: