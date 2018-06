7 sposobów na udane zdjęcia z wakacji

Okres letniego wypoczynku zbliża się wielkimi krokami. Jest to też okazja wykonania wielu wspaniałych zdjęć z wakacji i każdy fotograf powinien się odpowiednio przygotować do wakacyjnych wojaży. W zależności od tego, jak zamierzamy spędzić najciekawszy okres najbliższych trzech lub czterech miesięcy, nasze przygotowania, zgromadzony sprzęt oraz techniki wykonywania zdjęć będą się prezentowały nieco inaczej. O tym właśnie traktuje poniższy poradnik.





Trudno jest napisać kompletny, dobry poradnik fotografii wakacyjnej – przypuszczalnie nawet byłoby to niemożliwe, albo zakończyłoby się powstaniem opasłej książki o bardzo rozległej tematyce. Sposobów spędzania wolnego czasu latem jest bowiem naprawdę wiele, szczególnie w dzisiejszych czasach oferujących bardzo wiele możliwości. Niemniej jednak chcemy przekazać Wam garść wiedzy przydatnej latem, gdy – jak powszechnie wiadomo – umysł odpoczywa, a część szarych komórek lubi pozostać w domu. Liczymy na to, że zawarte tu informacje przydadzą się podczas wykonywania zdjęć z wakacyji.

Wakacje – okres wypoczynku i beztroski powinien na zdjęciach zostać ukazany dokładnie w taki właśnie sposób. Nie chodzi tylko o to, żeby rozpoznać siebie pod Wieżą Eiffla, czy nad jeziorem i przypomnieć sobie ten miły czas. Sztuka polega na tym, aby ktoś, kogo tam z nami nie było, mógł patrząc na te zdjęcia choć przez chwilę poczuć to samo, co my wtedy.

1. Planujemy przed wyjazdem i robimy wszystko, aby zrealizować te plany

Wielu z nas przed wakacjami snuje iście napoleońskie plany nie zastanawiając się, czy wystarczy nam czasu na ich realizację, nie mówiąc już o chęciach. Tymczasem znacznie lepiej sprawdza się podejście realistyczne – czasu mamy ograniczoną ilość, trzeba go wykorzystać jak najlepiej. To samo dotyczy fotografii. Jest to tym ważniejsze, że plany te mają najczęściej zasadniczy wpływ na to, co zabieramy ze sobą.

2. Bierzmy to, co potrzebne – nie więcej

Wyjeżdżając na wakacje chcielibyśmy brać ze sobą jak najmniej, lecz ostatecznie i tak zazwyczaj dźwigamy więcej, niż byśmy chcieli. A jeśli do tego dorzucimy cały sprzęt fotograficzny, jaki wydaje nam się, że powinniśmy zabrać… Często właśnie wtedy okazuje się, jak duży mamy kłopot. A tymczasem solidne "przepracowanie tematu" pozwala najczęściej zredukować ilość zabieranego sprzętu naprawdę do minimum, a już na miejscu okazuje się, że mamy ze sobą dokładnie to, czego potrzebujemy. A więc wszystko to, co zostawiliśmy w domu byłoby dla nas tylko zbędnym ciężarem.

Pierwsza i najważniejsza rzecz, to dokładne przemyślenie tego, jakie zdjęcia będziemy robić. Planujemy wyłącznie wykonywanie zdjęć krajobrazowych podczas górskiej wycieczki z plecakiem? To nie zabierajmy ze sobą ciężkiego telezooma 70-200/2.8. Oczywiście jest to wspaniały sprzęt i również w górach często mógłby się przydać, ale 1,5 kg wagi to nie jest coś, co należy mieć pod ręką tylko dlatego, że "może będzie potrzebny". Musimy wiedzieć, że będzie potrzebny – w przeciwnym wypadku zostawmy go.

Tak właśnie należy postępować kompletując wyposażenie na wyjazd wakacyjny – bez litości i sentymentów, ponieważ stawką jest nasz komfort. Czasem warto też poczynić pewne kompromisy: po co np. zabierać komplet jasnych szkieł, jeśli mamy pod ręką całkiem niezły superzoom zastępujący je wszystkie? Zgoda, jakość zdjęć z takiego obiektywu nie będzie tak wspaniała, a i jego jasność jest gorsza, ale bądźmy wobec siebie szczerzy: czy zamierzamy korzystać z ultramałej głębi ostrości, jaką daje światło f/1.4 przy ogniskowej 85 mm lub f/2.8 przy 200 mm? Jeśli odpowiedź pytanie brzmi "nie", to znaczy, że sprzęt do sesji ślubnych należy zostawić w domu.

Zasady te powinny być przez nas przestrzegane tym bardziej, jeśli nasz wyjazd zakłada podróżowanie samolotem. Dochodzi tu dodatkowo kwestia możliwości kradzieży. W wielu przypadkach bezpieczeństwo sprzętu gwarantuje tylko przewożenie go w bagażu podręcznym – a ten jak wiadomo jest bardzo ograniczony. Pamiętajmy o tym.

3. Warto wstawać wcześniej

Chyba każdy fotograf wie, że okres dnia, w którym odbywa się większość wakacyjnych aktywności na świeżym powietrzu niezbyt sprzyja fotografii. Jeżeli naszym celem jest dokumentowanie tego, co robimy my i nasi znajomi bądź rodzina, to musimy się z tym pogodzić. Jeżeli jednak pragniemy uwiecznić na naprawdę wspaniałych zdjęciach miejsce, w którym się znajdujemy, powinniśmy wybrać sobie ku temu odpowiedni moment.



Kiedy fotografujemy egzotyczne dla nas miejsce, które mieliśmy przyjemność odwiedzić latem, pamiętajmy o tym, aby starać się uchwycić je w możliwie jak najlepszym świetle. Wówczas będzie się ono prezentowało naprawdę magicznie.

Obserwujmy światło – kiedy jest najlepsze, jak długo to trwa (a więc ile czasu mamy na zrobienie zdjęcia). Wypróbujmy poranne i wieczorne Złote Godziny (pod każdą szerokością geograficzną wyglądają one nieco inaczej i trwają dłużej lub krócej), spróbujmy naszych sił z Niebieską Godziną (okres tuż po zachodzie Słońca, idealny do wykonywania zdjęć nocnych z uwagi na piękną barwę nieba). I przede wszystkim postarajmy się wstawać naprawdę wcześnie, ponieważ to właśnie w okolicach świtu dysponować będziemy nie tylko wspaniałym oświetleniem, ale też znacznie większą swobodą w doborze kadru.

Dlaczego to ostatnie jest takie ważne? Spróbujcie kiedykolwiek wykonać zdjęcie miejsca, które w okresie wakacyjnym odwiedzane jest przez liczne rzesze turystów – z pewnością ktoś wejdzie Wam w kadr. Jednak wcześnie rano szansa natknięcia się na tłumy przelewające się w tę i z powrotem jest znacznie mniejsza.