Oszałamiające zdjęcie zaręczyn – pomóż fotografowi odnaleźć szczęśliwych zakochanych

Matthew Dippela ma to szczęście (lub umiejętność) bycia we właściwym miejscu o właściwym czasie. Pomogło mu to w uchwyceniu pięknej sceny zaręczyn na półce skalnej w Parku Narodowym Yosemite w Kalifornii. Doskonałe światło, zapierająca dech w piersiach sceneria i wyczucie chwili pozwoliło na stworzenie świetnej fotografii zaręczynowej. Jest tylko jedno ale... fotograf nie ma pojęcia, kim są ludzie ze zdjęcia.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Zachwycające zdjęcie zaręczyn z anonimowymi zakochanymi Matthew Dippel znajdował się w znacznej odległości od dziejącej się sceny. Poza przebywaniem w pobliżu, dostrzeżeniem zaręczyn i uchwyceniu ich swoim aparatem, nie miał nic wspólnego z zakochaną parą. Postanowił więc za pomocą mediów społecznościowych odszukać osoby widoczne na fotografii. Udostępnił obraz i podał dokładną datę jego powstania – 6 października 2018 r. Pomimo tego że ujęcie obiegło sieć (tweet fotografa ma ponad 160 ponownych udostępnień, ponad 1000 komentarzy i około 350 tys. polubień), to na tę chwilę nie udało się odnaleźć bohaterów ze zdjęcia.