Zdjęcie Ziemi i Księżyca wykonane z odległości ponad 114 mln kilometrów

E-szkoła portretu

Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. E-szkołę portretu tworzy jedenastu fotografów, których zdjęcia publikowane są w prasie, wykorzystywane w kampaniach reklamowych, prezentowane na wystawach całego świata. To oni przekażą Ci niezbędną wiedzę do skutecznej samodzielnej pracy. Dzięki ich wiedzy nauczysz się zestawiać wszystkie elementy fotografii w naturalną całość tak, by tworzyć portrety przenikliwe, intrygujące, których nie da się zapomnieć. Sprawdź jak przebiega e-kurs