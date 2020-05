Abstrakcyjne zdjęcie Bahamów wygrało konkurs NASA dla najlepszego zdjęcia Ziemi

NASA przygotowała plebiscyt, w którym internauci mogli wybrać najlepsze ich zdaniem zdjęcie Ziemi - Zabawa liczyła 5 rund, po których wyłoniono ostatecznie zwycięską fotografię - kadr w abstrakcyjny sposób przedstawiający Bahamy z lotu ptaka.



Zdjęcia Ziemi wyróżnione w plebiscycie NASA

Ulubione zdjęcie internautów zostało zarejestrowane w 2001 roku przez aparaturę Enhanced Thematic Mapper Plus, w którą jest wyposażony satelita Landsat 7. Wykorzystuje wielospektralny radiometr skanujący do rejestrowania powierzchni Ziemi w wysokiej rozdzielczości. Sugestywny obraz, który tak przypadł do gustu glosującym prezentuje piasek i wodorosty na Bahamach. Wzory tworzone na piasku przez fale oceanu podkreślają abstrakcyjny wydźwięk tego obrazu. Zdjęcie z powodzeniem byłoby nie tylko materiałem naukowym, ale również interesującym dziełem sztuki, które mogłoby zawisnąć w niejednej galerii.