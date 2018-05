Zdjęcia zwierząt - porady fotografa Paula Walkera

W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęła się moda na zdjęcia zwierząt – było już kocie selfie czy psy przebrane na wiele sposobów. To pokazuje, że zwierzęta zajmują szczególne miejsce w naszych sercach i domach. Chcąc dodatkowo podkreślić wagę Światowego Dnia Zwierząt Canon, we współpracy z Paulem Walkerem, specjalistą od fotografii zwierząt przygotował kilka podpowiedzi, dzięki którym zdjęcia domowych ulubieńców będą jeszcze bardziej niesamowite.

Fotograficzne umiejętności Walkera zostały docenione i nagrodzone przez różne fotograficzne instytucje. Piąty raz z rzędu otrzymał on tytuł "Scottish Master Pet Photographer of the Year", a także "Pet Photographer of the Year" – wyróżnienie przyznawane przez MPA. Jego fotograficzna pasja rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie – robił zdjęcia zwierzętom, m.in. psom, kotom, królikom i świnkom morskim. Prace fotografa cieszą się dużym zainteresowaniem mediów i były publikowane w magazynach na całym świecie.