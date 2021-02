Kolejna odsłona zdjęć zza kulis pracy profesjonalnego fotografa

Fotograf o pseudonimie Halyson dzieli się swoim doświadczeniem pokazując, jak wyglądało za kulisami powstawanie jego zdjęć. To ciekawe doświadczenie, w szczególności z tego powodu, iż większość efektów uzyskuje w prostych sceneriach, które ukazane z innego kąta na pierwszy rzut oka wcale nie dają szans na dobre fotografie. Jego zdjęcia zza kulis ujawniają także, jak ważny jest pomysł i warsztat.



Złośliwi mogą powiedzieć, że o profesjonalizmie zdjęć tego fotografa decyduje sprzęt. Rzeczywiście nie da się ukryć, że skonfrontowanie gotowych efektów ze słabej jakości obrazkami wykonanymi smartfonami potęguje wrażenie, ale sam zaawansowany pełnoklatkowy bezluterkowiec nie wykona całej roboty. Do tego potrzeba jeszcze jego umiejętnego wykorzystania. A prace Halysona przypominają, że także wiele więcej. Pomysłu, rekwizytów itp. Ale najważniejsze, że wcale nie trzeba ogromnych nakładów w postaci wyposażenia studia fotograficznego czy wyjazdów na drugi koniec świata.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem