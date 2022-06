Zdjęcie czarnej dziury w Drodze Mlecznej to tak naprawdę…

Świat obiegła niedawno zachwycająca informacja, że naukowcom udało się zobrazować czarną dziurę znajdującą się w centrum Drogi Mlecznej - I choć jest to przełomowe odkrycie, które z pewnością przejdzie do historii i warto się nim cieszyć oraz gratulować tym, którym udało się tego dokonać, to jednak w tych okolicznościach trzeba pewne sprawy poukładać. Otóż to co jest przedstawiane w mediach jako „zdjęcie czarnej dziury” w rzeczywistości nim nie jest…



Tzw. "zdjęcie czarnej dziury" - kolejny przełom w nauce Czarne dziury to obiekty, które cechują się tak silnym przyciąganiem, że nie pozwalają uciec niczemu - nawet światłu. Ta podstawowa (choć niewyczerpująca temat) definicja sprawia, że wyklucza możliwość mówienia o fotografii czarnej dziury. Fotografowanie polega na zapisywaniu na matrycy lub światłoczułym materiale światła (bądź w szerszym rozumieniu fal elektromagnetycznych). Jak więc wykonać takie zdjęcie obiektu, który go nie emituje? Jest to niemożliwe, stąd mówienie "zdjęcie czarnej dziury" nie do końca jest zgodne z prawdą.