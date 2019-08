Zdjęcie do paszportu nie musi być nudne

Fotograf Max Siedentopf realizuje nowy projekt, w którym skoncentrował się na pozornie jednym z najbardziej nudnych gatunków fotografii: zdjęć paszportowych. Powstała seria zdjęć, zabawnych, niepokojących, dziwnych? Przekonajcie się sami.

Wymogi dotyczące zdjęcia do paszportu są niezwykle restrykcyjne:

zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,

twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Twarz na zdjęciu do paszportu

musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,

owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),

musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,

oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,

niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,

uszy nie muszą być widoczne,

fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Tło i oświetlenie zdjęcia do paszportu

białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,

twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),

na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.

zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem,

kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne jest prześwietlenie tła),

zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),

nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni,

musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

"Wydaje się prawie niemożliwe wyrażenia siebie na zdjęciu do paszportu. Próbuję zakwestionować te oficjalne zasady, testując wszystko, co możesz robić podczas robienia oficjalnego zdjęcia do dokumentu".

I rzeczywiście, jest wiele rzeczy, które możesz zrobić…

Dodatkowo fotograf nie powiedział swoim modelom, że sesja zdjęciowa, na którą zgodzili się, będzie czymś innym, daleko odbiegającym od zwykłej sesji paszportowej.

"Niektórzy byli mile zaskoczeni, inni nieco zdezorientowani, a niektórzy byli bardzo zaniepokojeni" – mówi fotograf.