Oko nieba - niezwykłe zdjęcie Księżyca

Pochodzący z Phoenix w Arizonie fotograf przyrody Zach Cooley niedawno wykonał zachwycające i zapadające w pamięć zdjęcie Księżyca w pełni - Na jego fotografii Srebrny Glob znajduje się centralnie w obramowaniu naturalnego łuku skalnego North Windows Arch, znajdującego się w Parku Narodowym Arches w Utah. Kompozycja przypomina przy tym wielkie oko spoglądające gniewnie wprost na widza.



Wielkie "księżycowe" oko wygląda tak, jakby należało do wieloryba lub smoka. Fotograf bardzo dokładnie zaplanował wykonanie prezentowanego ujęcia. Przewidział, że wschód Księżyca będzie przebiegał tak, iż będzie możliwe takie skadrowanie obrazu, aby łuk skalny obramowywał Srebrny Glob. Całość była możliwa dokładnie 28 października 2020 roku. Do planowania wykorzystał kilka aplikacji pomagających w ustaleniu pozycji Księżyca o danej porze.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem