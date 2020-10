Historia niezwykłego zdjęcia - samotne drzewo i Księżyc

Szwajcarski fotograf Bernd Nowack uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu - Często można go spotkać wędrującego po lesie Sihlwald, gdzie może uwieczniać cuda natury. Fotograf ten jest także entuzjastą robienia zdjęć tego konkretnego momentu, w którym dzień przechodzi w noc. To zamiłowanie doprowadziło go do zrobienia fotografii, która stała się w ostatnim czasie viralem. Chodzi o kadr ukazujący samotne drzewo stykające się w idealnej symetrii z Księżycem.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Viralowe zdjęcie Księżyca i samotnego drzewa Zdjęcie zdobyło ogromną popularność w sieci. Widać na nim ciepłą, pomarańczową poświatę ziemskiego naturalnego satelity, który delikatnie rozświetla gałęzie drzewa i podkreśla harmonię pomiędzy tymi dwoma pozornie odległymi elementami natury. Taką kompozycję Bernd Nowack planował zrealizować już od dawna i po starannym zaplanowaniu ujęcia wreszcie udało mu się osiągnąć ten cel.