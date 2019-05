Zdjęcie, które ma nam przypomnieć o miłości do Ziemi – najnowsza praca Felixa Hernandeza

Z uwagą śledzimy twórczość fotografa i artysty cyfrowego Felixa Hernandeza, który wizualizuje swoje „myśli i marzenia” dzięki fantastycznym zdjęciom wykonanym z modeli zabawek, ręcznie wykonanych makiet i sprytnych technik fotograficznych. Jego najnowszy projekt, Heartbreak, zwraca uwagę na negatywny wpływ, jaki my, ludzie, wywieramy na naszą planetę.



"Natura jest piękna, jest niesamowita i wszyscy jesteśmy jej częścią", mówi Hernandez. "Ale nasze działania niszczą to i kiedy patrzę w oczy mojego syna, pęka mi serce, widząc miejsce, w którym go zostawiam. "Heartbreak to pierwsza z nowej serii, w której Hernandez planuje użyć miniaturowych figurek zwierząt do zaprezentowania prawdziwych ludzi i ich idei "W Heartbreak słoniątko reprezentuje mojego najmłodszego syna, a dorosły słoń reprezentuje mnie" - mówi fotograf.