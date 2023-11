Zdjęcie, które zdarza się raz na milion - 3 wersje tej samej Panny Młodej

Przyszła Panna Młoda przygotowująca się do swojego ślubu była ogromnie zaskoczona, gdy zobaczyła zdjęcie wykonane swoim iPhonem podczas przymierzania sukni ślubnej - Wyglądało to tak, jakby powstał błąd w Matrixie lub rzeczywistość się rozpadła na trzy równoległe światy. W każdym z luster ma inną pozę, a nawet ona sama, stojąca przed zwierciadłami różni się od swoich odbić. Czy to sprawnie przygotowany żart w programie graficznym czy… może niemodyfikowane zdjęcie?





Dlaczego to zdjęcie Panny Młodej wygląda tak dziwnie? Odbicia Tessy Coates widoczne w dwóch dużych lustrach różnią się od siebie, i na dodatek żadne z nich nie odzwierciedla pozy kobiety przymierzającej suknię ślubną. Zdjęcie nie stanowi połączenia kilku kadrów, a jest pojedynczą, zwykłą fotografią wykonaną iPhonem. Bohaterka zdjęcia była nieco zdezorientowana - i nawet chyba nieco wystraszona. Czy to siły nadprzyrodzone kierowały smartfonem podczas rejestrowania zdjęcia?