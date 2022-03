Zdjęcie Mana Raya może wkrótce stać się najdroższym zdjęciem w historii

Kultowe zdjęcie nagiej kobiety autorstwa artysty i fotografa Mana Raya ma szansę stać się najdroższa fotografią na świecie - Zostanie wystawiona w maju na aukcji Christie’s z ceną wywoławczą co najmniej 5 milionów dolarów (co daje około 20 milionów złotych), a o jest nową rekordową ceną wywoławczą w historii aukcji fotograficznych.



Najdroższe zdjęcie w historii - czy to będzie fotografia Mana Raya?

Fotografia, o której mowa to Le Violon d’Ingres co oznacza po francusku Skrzypce Ingres. Jest to czarno-biały obraz stworzony przez amerykańskiego fotografa Mana Raya w 1924 roku. Portret przedstawia nagą kobietę z dodanymi symbolami, przywodzącymi na myśl otwory w pudle rezonansowym skrzypiec. Fotografia ta jest uznawana za jedno z najsłynniejszych dzieł tego artysty i stanowi przełomowe dzieło surrealistycznej fotografii. Dom aukcyjny Christies’s ustalił cenę wywoławczą na poziomie od 5 do 7 milionów dolarów, co stanowi najwyższa kwotę w historii brytyjskiego domu aukcyjnego i nową najwyższą cenę w świecie fotografii.

Fotografia Le Violon d’Ingres autorstwa Mana Raya.

Man Ray i Le Violon d’Ingres

Urodzony w 1880 roku jako Emmanuel Radnitkzy, szerzej znany jako Man Ray, był pionierskim amerykańskim fotografem mody i portretowym, który tworzył kultowe nagie i surrealistyczne zdjęcia. Mieszkał i działał w Nowym Jorku i Paryżu. Był również znany ze swoich fotogramów powstających bez użycia aparatu, które nazywał rayografami.

To właśnie w Paryżu Man Ray sfotografował swoją kochankę i towarzyszkę Alice Prin (znaną jako Kiki de Montparnasse), która stała się jedną z najsłynniejszych modelek XX wieku. Zainspirowany obrazem Ła Grandę Baigneuse Jeana Auguste Dominique Ingres Man Ray namalował otwory dźwiękowe skrzypiec na plecach Prin, aby przekształcić jej ciało w instrument muzyczny. Następnie sfotografował ją z turbanem na głowie.

W rzeczywistości jednak otwory w kształcie litery F nie zostały namalowane bezpośrednio na plecach Prin, ale raczej na odbitce portretu uchwyconego przez Mana Raya. Następnie fotograf ponownie zarejestrował klasyczny nagi portret, aby stworzyć gotowe surrealistyczne dzieło. Tytuł zdjęcia Le Violon d’Ingres oddaje hołd temu, że Ingres był zapalonym skrzypkiem - w przerwach od malowania. Jego drugie hobby było na tyle znane, że w języku francuskim przyjęło się określenie "violon d’Ingres" oznaczające drugie hobby danej osoby, coś z czego nie jest szerzej znany, ale również pała do tego pasją.

Man Ray w 1934 roku. / fot. Carl Van Vechten

W związku z tym tytuł pracy Raya może odnosić się także do jego związku z Prin. Oznacza to, że fotografia jest nie tylko humorystycznym zabiegiem, ale także wyznaniem miłosnym czy romantycznym. Le Violon d’Ingres zostało po raz pierwszy opublikowane w specjalnym wydaniu Littérature z czerwca 1924 roku. Był to surrealistyczny magazyn, który rozpoczął działanie w 1919 roku i został zamknięty po numerze, w którym ukazało się omawiane dzieło Raya.

Jeśli znajdzie się ktoś, kto na zbliżającej się aukcji zechce nabyć słynne zdjęcie Mana Raya, to stanie się ono najdroższą fotografią na świecie. Obraz pochodzi z kolekcji nieżyjących już Rosalind Gersten Jacobs i Melvina Jacobsa, którzy byli miłośnikami kolekcjonowania sztuki i prac surrealistycznych. Państwo Jacobs zakupili zdjęcie bezpośrednio od Mana Raya w 1962 roku. Jest to odbitka uważana przez ekspertów za oryginalną kopię fotograficzną, stworzoną w momencie, gdy Ray zrobił zdjęcie negatywu.

Jeśli Le Violon d’Ingres stanie się najdroższym pojedynczym zdjęciem w historii, pokona dotychczasowego rekordzistę Rhein II autorstwa Andreasa Gursky’ego - to rekord z dnia 8 listopada 2011 roku. Ta fotografia została wtedy wylicytowana za cenę 4 338 500 USD czyli 17 260 323 złotych. W 2014 amerykański fotograf Peter Lik ogłosił, że sprzedał pracę zatytułowaną Phantom za 6,5 miliona dolarów, ale ta sprzedaż nigdy nie została udowodniona, a nabywca nigdy się nie ujawnił, stąd za najdroższą fotografię wciąż uważa się Rhein II. Może niebawem to się zmieni - w maju 2022 na aukcji Christie’s.

Rhien II autorstwa Andreasa Gurskyego - obecnie najdroższe zdjęcie świata.