Zdjęcie marzeń z tygrysem w roli głównej

Wielu fotografów ma w wyobraźni swoje zdjęcie marzeń, ujęcie, które jeszcze przed nimi - Wyobrażenie tej fotografii, miesiącami a nawet latami budowane w myślach staje się ich siłą napędową. Dla indyjskiego fotografa Nitisha Madana marzenie stało się ostatnio rzeczywistością. W Parku Narodowym Rantahmbore w północno-zachodnich Indiach, stanowiącym obecnie miejsce ochrony tygrysów, przytrafiło mu się niezwykłe spotkanie.



Nitisha Madan jest fotografem przyrodniczym, który jest głęboko zaangażowany w ochronę przyrody i dokłada wszelkich starań, aby zwierzęta były traktowane z szacunkiem. Podczas oprowadzania po indyjskich parkach narodowych stara się tę filozofię przekazać turystom. Ma szczególną, osobistą słabość do tygrysów. Jak zdradził w rozmowie z portalem My Modern Met odczuwa z nimi wyjątkową więź. "Kiedy widzę tygrysa, po prostu nie mogę od tego widoku oderwać wzroku. Emanują magnetyzmem i mocą, zapierając przy tym dech w piersiach" powiedział fotograf.

