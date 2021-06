Gwiazda, która wpadła do wulkanu

Indonezyjski fotograf wykonał niesamowite zdjęcie "spadającej gwiazdy" - meteoru, który wygląda tak, jakby wpadał wprost do krateru wulkanu - To kolejny dowód na to, że w fotografii czasami trzeba być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, ale jednocześnie konieczne jest posiadanie i wykorzystanie odpowiedniego warsztatu.



Niesamowite zdjęcie meteoru nad wulkanem Fotograf Gunarto Song spędził ostatnie tygodnie fotografując Mount Merapi, czyli najbardziej aktywny wulkan w Indonezji. Wulkan ten regularnie wybucha od 1548 roku. Wykonując zdjęcia 27 maja udało mu się uchwycić błysk zielonego światła, które rozświetliło niebo. Zdjęcie stało się niezwykle popularne w sieci i rozniosło się po internecie w sposób wirusowy.