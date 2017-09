Zdjęcie mody inspirowane "Przekąską pod chmurami" Charlesa C. Ebbetsa

Giampaolo Sgura, włoski fotograf, początkowo chciał zostać architektem, ale z czasem przekonał się, że to właśnie fotografia mody jest jego największą pasją. Jego ostatnia sesja, zrealizowana dla japońskiej edycji magazynu „Vogue”, pokazuje, że szeroko pojęte zainteresowanie architekturą nie zniknęło zupełnie. Najnowsze, bardzo udane zdjęcia nawiązują wprost do fotografii Charlesa C. Ebbetsa.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Przekąska pod chmurami" Charlesa C. Ebbetsa powstała w pierwszych dekadach XX wieku. Był to w Nowym Jorku czas boomu budowlanego, gdy w mieście powstawały dziesiątki drapaczy chmur. Taki właśnie drapacz chmur jest bohaterem zdjęcia, będącego obecnie jednym z najpopularniejszych motywów reprodukowanych na pocztówkach i plakatach.