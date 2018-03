Zdjęcie Polaka pokonało 34 tysiące konkurentów i trafiło na okładkę kalendarza BBC

Fotografia Jarosława Kurka zwyciężyła w konkursie fotograficznym Countryfile, organizowanym przez BBC i trafiła na okładkę charytatywnego kalendarza. Tematem konkursu był „zew natury” („Call of the Wild”). W jury zasiedli: John Craven, Deborah Meaden i Simon King, którzy wybrali ostatnie 12 finałowych zdjęć. Zdjęcie polskiego fotografa Jarosława Kurka zatytułowane „First Flight" zwyciężyło wybrane z ponad 34 tysięcy nadesłanych prac.







Każda próba skradania się do siedzącego ptaka wcześniej czy później kończy się niepowodzeniem. Zasada zatem jest prosta - to ptaki muszą do nas przyjść a nie my do ptaków. Tu rozpoczyna się przygoda. Trzeba odnaleźć miejsce, gdzie ptaki najchętniej przebywają. Może to być śródleśne bagienko, rozlewisko rzeki, kawałek łąki, zwalony pień nad wodą lub jakaś gałąź na drzewie. Zimą natomiast oparzelisko lub padlina jakiegoś większego czworonoga. Jednym słowem lista możliwości jest nie skończona. Ptaki podobnie jak ludzie mają swoje stałe trasy wędrówek oraz miejsca, gdzie zdobywają pożywienie i odpoczywają.