Zdjęcie reklamowe Agent Provocateur w wykonaniu fotografa gwiazd rocka. Przed obiektywem Magdalena Frąckowiak.

Znakomity holenderski fotograf, którego największą miłością jest muzyka rockowa, a jego twórczość kojarzona jest przede wszystkim z zespołami U2 i Depeche Mode, jest autorem zdjęć reklamujących kolekcję bielizny Agent Provocateur jesień zima 2017/2018. Przed obiektywem fotografa poza wspomnianą już w tytule Magdaleną Frąckowiak stanęły również Abbie Fowler i Élise Crombez.

Gdy miał siedemnaście lat, w jego mieście miał grać znany wówczas zespół - Solution. Ponieważ było oczywiste, że rodzice nie puszczą go ot tak, wymyślił podstęp: powiedział, że chce iść na koncert, żeby robić zdjęcia. Pożyczył od ojca aparat i dostał pozwolenie. I mimo że fotografowanie było tylko pretekstem, zdjęcia, które wtedy zrobił spodobały mu się, wysłał je więc do lokalnej gazety. Były tak dobre, że zostały natychmiast opublikowane. Jak wspomina Corbijn, tylko ten jeden raz w życiu udało mu się tak szybko i bez wysiłku osiągnąć sukces.

