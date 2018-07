Zdjęcie w dużym formacie… prosto z drukarki

Kupujesz nowy aparat? W takim razie to doskonały moment, aby rozpocząć przygodę z fotografią. Nauczmy się podstaw, popróbujmy różnych tematów, a gdy już zgromadzimy na komputerze trochę zdjęć i wyselekcjonujemy te najlepsze, możemy je wydrukować.

Fotografia to piękne i wciągające hobby, które nie traci na popularności. Wręcz przeciwnie – wciąż zyskuje nowych pasjonatów. Przygodę z fotografią nietrudno rozpocząć, na początek można skorzystać choćby z aparatu wbudowanego w smartfon. Zdjęcia coraz łatwiej jest także obrabiać – przynajmniej w stopniu podstawowym – bądź wzbogacić je o rozmaite efekty. Służą temu liczne programy dostępne w Internecie.

Wybieramy aparat…

Dostępność wbudowanych w smartfony aparatów fotograficznych sprawia, że chętnie uwieczniamy najciekawsze chwile, a następnie dzielimy się nimi, pokazując rodzinie i znajomym czy też udostępniając na portalu społecznościowym. Z czasem jednak niektórym telefon przestaje wystarczać. Takie osoby rozglądają się za bardziej profesjonalnym sprzętem. Za pomocą aparatu fotograficznego oferującego wiele trybów i ustawień robimy coraz więcej zdjęć, a w końcu te najlepsze i najpiękniejsze pragniemy wydrukować. Nic dziwnego – najchętniej oglądamy przecież zdjęcia wywołane, których możemy dotknąć i zawsze do nich wrócić, bez pomocy urządzeń elektronicznych. Dlatego kolejnym sprzętem, w który miłośnik fotografii powinien zainwestować, jest dobra drukarka umożliwiająca nam drukowanie fotografii w wysokiej jakości.

…i drukarkę do zdjęć

Co wybrać? Drukarkę stworzoną specjalnie do drukowania fotografii czy może coś dającego też i inne możliwości? Wysokiej klasy urządzenie wielofunkcyjne sprawdzi się doskonale przy fotografii amatorskiej, a posłuży nam także do drukowania innych materiałów oraz skanowania i kopiowania. Wszystkie wymienione funkcje posiada na przykład urządzenie HP PageWide Pro P77740. Dodatkowo ma ono jeszcze jedną opcję przydatną z puntu widzenia miłośnika fotografii, zwłaszcza jeśli robi on zdjęcia w dość wysokiej rozdzielczości i chciałby oprawić w ramy coś większego formatu. Urządzenie umożliwia wydruk nie tylko w tradycyjnych formatach "albumowych" czy standardowym A4, ale także nawet w rozmiarze A3.

Bezpieczna i wygodna w obsłudze

Kupując urządzenie wielofunkcyjne do domu, pamiętajmy, aby mieć na uwadze nie tylko jakość wydruków, ale także wygodę użytkowania. Jeśli zależy nam na tym, aby na podłodze nie leżała plątanina kabli, warto wybrać drukarkę, która połączy się z komputerem za pomocą sieci Wi-Fi, np. HP LaserJet MFP M426dw (lub fdw) M436. Zaletą nowoczesnych urządzeń jest także często możliwość wydruku z urządzeń mobilnych – tabletu czy smartfonu. Dzięki temu nie trzeba przesyłać zdjęć z jednego urządzenia na drugie, a co więcej – możliwe jest także rozpoczęcie drukowania, gdy znajdujemy się poza domem. Kolejnym ważnym aspektem jest bezpieczeństwo danych. Wymienione modele drukarek posiadają na szczęście zabezpieczenia chroniące samą drukarkę oraz nasz komputer przed atakiem hakerskim. Plusem będzie ponadto funkcja odzyskiwania utraconych plików oraz ich naprawy, jeśli zostały uszkodzone przez złośliwe oprogramowanie.

Na czym drukować?

Zdjęcia można drukować na rozmaitych materiałach. Zwykły papier to słaby nośnik i nie przetrwa zbyt długo. Lepszym pomysłem jest papier fotograficzny do drukarki, który jest trwały, sztywny i można go umieścić w albumie, jak klasyczne zdjęcia z aparatów analogowych; poza tym lepiej można oddać na nim kolory fotografii. Drukować możemy także na folii, a nawet na tkaninach. Dzięki temu można wykorzystać zdjęcia do różnych celów – możliwe jest na przykład tworzenie z fotografii nadruków na ubraniach.

Decydując się na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprawdźmy jeszcze kilka innych ważnych parametrów, takich jak zużycie tuszu oraz ceny oryginalnych wkładów drukujących. Na rynku dostępne są co prawda zamienniki, ale najlepszą jakość zapewniają wkłady zalecane przez producenta. Zamienniki często obniżają jakość wydruku, a nierzadko mogą nawet uszkodzić drukarkę. Ponadto warto zainteresować się nowymi rozwiązaniami wprowadzanymi do drukarek atramentowych, takimi jak system nieruchomej głowicy, który zapewnia doskonałą jakość wydruku, długą żywotność urządzenia, a także mniejsze zużycie energii.

Fotografia to piękne hobby, a także możliwość uwiecznienia najpiękniejszych i najciekawszych chwil naszego życia. Zadbajmy o to, aby zarówno aparat, którego używamy, jak i drukarka, przy pomocy której drukujemy fotografie, cechowały się wysoką jakością.