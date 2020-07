O krok od tragedii - kobieta chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim niedźwiedziem

Wydaje się, że o niektórych rzeczach nie trzeba nikomu przypominać. Np. o tym że niefortunnie jest zapraszać do wspólnych zdjęć dziko żyjące zwierzęta. Okazuje się jednak, że ludzi obdarzonych taką „fantazją” (lub zupełnie pozbawionych wyobraźni) wciąż nie brakuje.



W filmie opublikowanym na portalu TikTok Alessandro Băcăoanu udostępnił krótki filmik, na którym widać jak kobieta pozuje do wspólnego zdjęcia z dzikim niedźwiedziem. W tym czasie fotograf zza samochodu wykonuje zdjęcia. W pewnym momencie niedźwiedź podrywa się z zamiarem zaatakowania (lub przynajmniej ostrzeżenia) w kierunku kobiety. Zbyt ambitnej modelce udaje się jednak w porę zorientować w sytuacji i czmychnąć na bezpieczną odległość, chowając do swojego auta.

