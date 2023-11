Zdjęcie z Teleskopu Webba pokazuje, jak mogło wyglądać młode Słońce

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał zdjęcie bardzo młodej gwiazdy, która wygląda analogicznie do bardzo młodego Słońca, gdy nasza gwiazda centralna miała zaledwie 1/12 obecnej masy - Wokół niej rozchodzi się dżet, który rozświetla kosmiczną pustkę.



Obiekty Herbiga-Haro to jasne obszary otaczające nowo narodzoną gwiazdę, powstałe wskutek wyrzucania wiatru gwiazdowego lub dżetu gazu z takiej gwiazdy, który zderza się z dużą prędkością z pobliskim gazem i pyłem. Obiekt ten znajduje się około 1000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Perseusza. Znajdująca się w centrum protogwiazda klasy 0 pewnego dnia wyrośnie na ciało niebieskie podobne do Słońca. Według naukowca obraz sfotografowanej gwiazdy przypomina naszą gwiazdę centralną, gdy ta miała nie więcej niż kilkadziesiąt tysięcy lat. Obecnie Słońce liczy sobie 4,6 miliarda lat.

