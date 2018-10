Zagadka niesamowitego zdjęcia zaręczyn rozwiązana!

Kilka dni temu pisaliśmy o fotografie, któremu udało się wykonać zdumiewające zdjęcie zaręczyn, jednakże nie znał tożsamości swoich modeli. Rozpoczął więc poszukiwania w sieci, w czym pomagali mu użytkownicy portali społecznościowych, wielokrotnie udostępniający jego post. Okazuje się, że poszukiwania przyniosły pożądany skutek.

Matthew Dippel miał to szczęście, że znajdował się w odpowiednim miejscu we właściwym czasie. Gdy przygotowywał się do wykonania zdjęcia swojego przyjaciela, dostrzegł w oddali zakochaną parę. Szybko skierował na nich swój obiektyw i wykonał zachwycające zdjęcie zaręczyn. O całej sprawie pisaliśmy więcej w jednym z poprzednich artykułów.