Zdjęcie Ziemi zrobione obiektywem mniejszym od krawędzi monety

Przedstawione zdjęcie Ziemi widzianej z orbity może nie wygląda specjalnie imponująco, ale sposób w jaki ten obraz został zarejestrowany, jest naprawdę wart uwagi - Fotografię wykonano z odległości około 6000 kilometrów przy użyciu wyjątkowo zminiaturyzowanego aparatu.



Zastosowany aparat ma rozmiary zbliżone do… krawędzi 20-centowej monety Euro, a więc około 2,14 mm. Ta zminiaturyzowana aparatura znajdowała się na pokładzie TRISAT-R CubeSat, czyli satelity wielkości "pudełka po butach". Należy ona do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Na jej pokładzie znajduje się kilka takich aparatów, a zostały one wykonane z przezroczystego szkła borokrzemowego, które zapewnia pewną odporność na promieniowanie. Obiektywy te montowane są bezpośrednio na przetworniku obrazu, który ma rozdzielczość wynoszącą zaledwie 320x320 pikseli.

